Бывшего российского военнослужащего приговорили за участие в преступной группе

Челябинский гарнизонный суд приговорил бывшего военнослужащего к пяти годам лишения свободы условно за участие в организованной преступной группировке. Об этом сообщает URA.RU.
По данным издания, банда занималась хищением дорогих автомобилей. Злоумышленники заключали с хозяевами машин договор аренды, затем отгоняли транспорт, демонтировали из него следящие устройства и продавали.
Суд установил причастность бывшего контрактника к хищению Toyota Camry и Toyota RAV4 общей стоимостью около четырех миллионов рублей. По версии следствия, бывший военный вел переговоры с владельцами автомобилей и обманывал их, отвечая на вопросы о местонахождении машин.
Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Подсудимый признал вину и сдал полиции других участников группировки.