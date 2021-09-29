Бывшего российского военнослужащего приговорили за участие в преступной группе

В Челябинске бывшего контрактника приговорили за хищение автомобилей на четыре миллиона

Челябинский гарнизонный суд приговорил бывшего военнослужащего к пяти годам лишения свободы условно за участие в организованной преступной группировке. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, банда занималась хищением дорогих автомобилей. Злоумышленники заключали с хозяевами машин договор аренды, затем отгоняли транспорт, демонтировали из него следящие устройства и продавали.

Суд установил причастность бывшего контрактника к хищению Toyota Camry и Toyota RAV4 общей стоимостью около четырех миллионов рублей. По версии следствия, бывший военный вел переговоры с владельцами автомобилей и обманывал их, отвечая на вопросы о местонахождении машин.

Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Подсудимый признал вину и сдал полиции других участников группировки.