В Подмосковье разоблачили воровавшую автомобили у покойников майора юстиции

Городской суд Подольска вынес приговор бывшему майору юстиции подмосковного главка МВД Светлане Селютиной, разработавшей с тремя подельниками схему хищения автомобилей у покойников. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сообщается, что на посту следователя УМВД Подольска Селютина находила по базе данных ГИБДД машины недавно умерших людей, которые увозили на эвакуаторе для продажи. Преступная схема раскрылась 17 июля 2019 года, когда следователь с подельниками пытались увезти для перепродажи Nissan Murano, но были остановлены сотрудниками госавтоинспекции. Оказалось, что скончавшийся хозяин иномарки перед смертью продал ее, новый владелец еще не успел переоформить на себя, а обнаружив пропажу, заявил об угоне.

После задержания Селютина написала рапорт на увольнение, но не признала своей вины.

По информации издания, суд признал бывшего майора юстиции виновной, приговорив к пяти годам колонии, но предоставив отсрочку до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. На свобод также остались трое подельников Селютиной, которые получили условные сроки.

Ранее в Омской области сотрудники ФСБ перекрыли канал контрабанды за границу деталей для военных и транспортных самолетов. По данным ФСБ, бывший начальник отдела хранения войсковой части майор запаса со своей сотрудницей занимались хищением комплектующих, которые затем продавали в интернете. Покупатели были из Москвы и с Украины. Майор был задержан сотрудниками спецслужб с поличным.