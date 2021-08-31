Чиновника Байконура обвинили в получении крупной взятки

Второй Западный окружной военный суд в Москве рассмотрел жалобу первого заместителя главы администрации города Байконура Виктора Лопаткина, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Детали уголовного дела стали известны «Коммерсанту».

Отмечается, что по закону все заявки на выполнение работ по реконструкции городского хозяйства должны выставляться на электронные торги. Однако, как установило следствие, чиновники Байконура выбирали исполнителей контрактов на коммерческой основе. В числе таких подрядов были, в частности, работы по реконструкции крыш жилых домов Байконура, перекладке брусчатки на улице Арбат и оконтуривание города забором из проволочной сетки.

Главным фигурантом дела стал Виктор Лопаткин. Его подозревают в получении взятки в размере 1,2 миллионов рублей за «общее покровительство» шести компаниям. Всего по делу проходят трое обвиняемых. Среди них также учредитель ООО РСУ Александр Ким. Ему вменяют попытку особо крупного мошенничества и злоупотребление полномочиями.

Как отметил собеседник издания, Байконур находится на территории Казахстана. Поэтому администрация города решила, что на нее распространяются нормы, которые касаются российских посольств за рубежом.

Ранее сообщалось, что бывшего директора государственного казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева отправили в колонию за передачу двух миллионов рублей, наручных часов и охотничьего ружья в качестве взятки бывшему руководителю республиканского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Кубасаю Кубасаеву.