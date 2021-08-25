Рогозин пригласит на Байконур Илона Маска и Джеффа Безоса

Глава «Роскосмоса» Рогозин пригласит Илона Маска и Джеффа Безоса на запуск «Союза МС-19»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении пригласить на космодром Байконур американских предпринимателей Илона Маска и Джеффа Безоса. Глава российского космического ведомства заявил в эфире Первого канала о планах отправить приглашения 25 августа, сообщает ТАСС.

«Я сегодня отправлю приглашение господину Илону Маску, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса», — заявил Дмитрий Рогозин в эфире.

Таким образом, глава «Роскосмоса» планирует пригласить ключевых лиц крупнейших частных аэрокосмических компаний — SpaceX, Blue Origin, и Virgin Galactic.

Запуск транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября. Корабль отправит на МКС космонавта Антона Шкаплерова, и съемочную группу российского фильма под рабочим названием «Вызов».