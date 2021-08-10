Дагестанского чиновника отправили в колонию за люксовые часы и охотничье ружье

В Дагестане бывшего директора государственного казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева отправили в колонию за передачу двух миллионов рублей, наручных часов и охотничьего ружья в качестве взятки бывшему руководителю республиканского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Кубасаю Кубасаеву. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

Чиновника признали виновным по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу») и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере более семи миллионов рублей. Кадиев лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах в течение двух с половиной лет.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 год Кадиев передал Кубасаеву два миллиона рублей наличными и имущество на 700 тысяч рублей — в частности, люксовые часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье итальянского производства Fabarm Axis, уточнили в Генпрокуратуре. За ценные подарки Кубасаев оказывал осужденному покровительство и попустительство по службе.

Взяткодатель попался сотрудникам ФСБ и следователям СКР в ходе работы по декриминализации республики и расследования уголовного дела в отношении бывшего временного исполняющего обязанности председателя регионального правительства Абдусамада Гамидова.

Свою вину Шамиль Кадиев не признал.

Бывшего руководителя управления ФАС республики Кубасая Кубасаева осудили за получение взяток в 2019 году.