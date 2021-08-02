Полковник частично признал вину по делу о рекордной взятке в Минобороны

Бывший начальник продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной частично признал вину по делу о рекордной взятке в Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Бережной заявил, что ему ясна суть обвинений, он частично признал вину.

По версии следствия, полковник создал преступную группу из своих сослуживцев. В нее вошли начальник отдела технического обеспечения Александр Вакулин, главный эксперт управления Алексей Гринюк, начальник аукционной комиссии военного ведомства Александр Борувков и начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников.

Ранее стало известно, что ущерб по делу о взятках экс-чиновников Минобороны России превысил миллиард рублей.

Сумма взяток по делу составила 368 миллионов рублей. Она стала рекордной в истории Министерства обороны, но удвоилась после показаний основного фигуранта дела — бизнесмена Алексея Калитина. Он стал сотрудничать со следствием и сообщил, что выплатил сотрудникам Минобороны 648 миллионов рублей в виде откатов за госконтракты. Согласно его показаниям, за откаты военные снабжали его компании миллиардными контрактами на поставку кухонь, пекарен, цистерн и различной техники.