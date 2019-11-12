Россия переложила на США «понятное и здоровое будущее» Байконура

Будущее космодрома Байконур (Казахстан) связывается с полетами ракет и кораблей к Международной космической станции (МКС). Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены выразили совместную инициативу, вышли с законопроектом о возможности продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы, что вовсе не исключает прибавления его потенциала с точки зрения стартовой площадки для выведения автоматических космических аппаратов», — сказал глава госкорпорации.

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Рогозин также добавил, что именно поэтому у Байконура «понятное и здоровое будущее».

В сентябре с «Гагаринского старта» (Байконур) произошел последний в истории пуск ракеты «Союз-ФГ».

В июле Рогозин заявил, что реконструкция «Гагаринского старта» приведет к тому, что пуски ракет «Союз-2.1а» к МКС будут проводиться с одной стартовой площадки на Байконуре, что создает дополнительные риски.

В марте менеджер сказал, что Россия продолжает сотрудничать с Казахстаном в космической отрасли, однако в критической ситуации может перенести пилотируемые пуски с Байконура на космодром Восточный.

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