Военный суд признал законным приговор полковнику-миллиардеру ФСБ

Отклонена жалоба бывшего полковнику ФСБ Кирилла Черкалина на приговор в виде 7 лет

Второй Западный окружной военный суд признал законным приговор в виде семи лет лишения свободы, вынесенный бывшему полковнику ФСБ Кириллу Черкалину за получение взяток. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы осужденного. Из описательно-мотивировочной части приговора суд исключил упоминание фамилий бывших банкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, находящихся в международном розыске. Следствие считает их подельниками полковника ФСБ, у которого в доход государства было изъято имущество на шесть миллиардов рублей как приобретенное на незаконные доходы от коррупционной деятельности.

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Таким образом, приговор вступил в законную силу и в ближайшее время Черкалин будет этапирован в колонию для отбытия наказания.

22 апреля суд суд вынес приговор бывшему начальнику отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину. Его признали виновным в мошенничестве и получении взятки от банкира на сумму 850 тысяч долларов за общее покровительство.

Также суд обязал его выплатить потерпевшим 637 миллионов рублей и лишил его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Черкалин признал вину в коррупции и активно сотрудничал со следствием. Его судили в особом порядке, предполагающем минимальное наказание.

По делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников отдела управления «К» ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Бывший начальник Черкалина Дмитрий Фролов и коллега Андрей Васильев сейчас находятся на скамье подсудимых также по обвинению в коррупционных преступлениях.