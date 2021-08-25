Защита попросила признать полковника ФСБ мошенником вместо взяточника

Защита бывшего замглавы банковского управления ФСБ полковника Дмитрия Фролова попросила вернуть в Генпрокуратуру уголовное дело о мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На процессе в Московском гарнизонном военном суде адвокат подсудимого усомнился в доводах следствия о том, что Фролов получал взятки от владельцев банка «Кредитимпэкс» за его покровительство. Защитник заявил, что вина его клиента ничем не подтверждена. Издание со ссылкой на источник указывает, что адвокаты намерены убедить Генпрокуратуру в том, что Фролов не мог содействовать банку в силу своих служебных обязанностей и получать за это взятки. По мнению защиты, полковник вводил в заблуждение банкиров относительно своего покровительства — таким образом речь идет не о взяточничестве, а мошенничестве.

Наказание за коррупцию намного тяжелее, чем за обман, чем объясняется желание адвокатов добиться переквалификации обвинения подсудимому.

По версии следствия, в 2007 году Фролов стал крышевать банк «Кредитимпэкс», который Центробанк заподозрил в незаконных операциях. На протяжении шести лет полковник ФСБ, курирующий контрразведывательное обеспечение в кредитно-финансовой сфере, прикрывал деятельность банка, ежемесячно получая взятки в 100 и 150 тысяч долларов. Также ему вменяется хищение путем мошенничества доли у московских застройщиков на сумму 638 миллионов рублей.