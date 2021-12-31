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В аэропортах Москвы отменили и задержали более 170 рейсов

«Яндекс.Расписание»: в столичных аэропортах отменены и задержаны 176 рейсов

Фото: Unsplash

Более 170 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения дорог. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что по информации на 23:16 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево задержаны четыре рейса, отменено 155, во Внуково задержан один вылет, еще три отменили, в Домодедово изменили время вылета восемь самолетов, пять рейсов отменено. Данных о сбоях в расписании в Жуковском пока нет.

Ранее 30 декабря в аэропортах столицы были задержаны и отменены более 40 рейсов.

Ксения Назарова
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