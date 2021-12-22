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В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов

«Яндекс.Расписание»: в столичных аэропортах отменены и задержаны более 40 рейсов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В московских аэропортах в среду, 22 декабря, были задержаны и отменены в общей сложности более 40 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что по информации на 09:40 по московскому времени, в аэропорту Внуково были задержаны девять вылетов, в Домодедово — еще 15 рейсов, в Шереметьево задержаны десять вылетов, отменены восемь. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее 20 декабря в аэропортах столицы были задержаны и отменены более 30 рейсов. Так, во Внуково были задержаны четыре рейса и отменены еще два вылета, в Домодедово задержаны 16 рейсов, отменены два, в Шереметьево задержаны семь вылетов, отменены еще шесть. 

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Валентина Процкова
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