В США оценили разговор Путина и Байдена

Нынешний телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был содержательным и серьезным, оценил представитель вашингтонской администрации высокого ранга в ходе брифинга по итогам беседы лидеров двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тон разговора между двумя президентами был серьезным и содержательным. Каждый из них очертил свою позицию, как они делали во время предыдущих звонков», — заявил представитель Белого дома.

По словам представителя администрации США, устроить подобный контакт было уместным, поскольку предстоит «период интенсивной дипломатии».

Вечером 30 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Диалог начался в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16:25 (00:25 мск пятницы, 31 декабря).