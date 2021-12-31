Институт РАН объяснил изучение зла и ада

Старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) Кирилл Карпов прокомментировал информацию об исследовании о природе зла и ада. В интервью РБК он рассказал, что курировал изучение этой темы.

Карпов отметил, что руководил научным исследованием «Феномен зла: от метафизики к теориям морали», в рамках которого писалась работа «Является ли злом существование ада». Ученый объяснил, что она представляет собой «анализ атеистических аргументов от зла» и назвал ее научным обсуждением.

«Конкретнее, вопрос о том, является ли существование ада, утверждаемое в христианской догматике, аргументом против божественной благости. Аргумент активно обсуждается в современной философии религии. Это абсолютно научное философское обсуждение», — подчеркнул представитель Института философии РАН.

Ученый добавил, что поставщик госзакупки — доцент, кандидат философских наук, сотрудник Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурленко и НИУ ВШЭ Игорь Гаспаров — является «очень уважаемым и знающим специалистом». Проект прошел проверку Российского научного фонда (РНФ), а его статья — двойное рецензирование.

Специалист добавил, что институт провел исследование не на бюджетные деньги, а с помощью финансирования Российского научного фонда (РНФ). Договор прошел через процедуру госзакупок, поскольку Гаспаров не работает Институте философии РАН. «Это закон. Институт и коллектив следовали законодательству России», — подчеркнул Карпов.

Кроме того, указанную сумму направили на статью и главу в коллективной монографии, а не только на статью, как писали СМИ. «Если считать объемы, то статья — это 1/3 от всей работы, выполненной Гаспаровым», — заключил он.

30 декабря стало известно, что Институт философии РАН потратил 742 тысяч рублей на научную работу по изучению зла и ада. Заказ опубликовали в марте, а в октябре ему нашелся исполнитель — кандидат философских наук Игорь Гаспаров