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Институт РАН потратил свыше 740 тысяч рублей на изучение зла и ада

Институт философии РАН заказал исследование ада за 742 тысячи рублей
Здание института философии Российской академии наук

Здание института философии Российской академии наук. Фото: Public Domain / Wikimedia

Институт философии Российской академии наук заказал написание научной работы «Является ли злом существование ада» за 742 тысячи рублей. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Согласно данным, заказ был опубликован в марте, а в октябре у договора нашелся исполнитель. Им оказался работающий в Воронежском государственном университете и НИУ ВШЭ кандидат философских наук Игорь Гаспаров.

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — ответили на вопрос об исследовании РБК.

Институт философии также потратил 667 тысяч рублей на работу «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX- нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни», 742 тысячи — на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада» и 686 тысяч — на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

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Роман Кирьянов
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