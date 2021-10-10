Актер Певцов призвал сажать рэперов в тюрьму ради избавления от сатанизма

Актер Дмитрий Певцов: рэперов нужно посадить хотя бы на год или два

Российский актер Дмитрий Певцов призвал сажать рэперов в тюрьму на несколько лет ради того, чтобы избавиться от сатанизма, якобы прослеживающегося в их музыке. С таким заявлением Певцов выступил в интервью телеканалу «Спас».

«Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два — он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять», — заявил актер.

По его мнению, после того как артисты отсидят тюремные сроки, они смогут работать на благо страны.

Дмитрий Певцов не в первый раз выступает за жесткое отслеживание того, что происходит в искусстве. Так, он уже предлагал ввести цензуру, подобную той, что была во времена СССР. По его мнению, тогда не мог выйти фильм, спектакль или выставка, «которые были ниже пояса». «Они могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина, поношение человека и веры, такого быть не могло. Сейчас можно все, потому что художники — "я так вижу"», — возмутился актер.