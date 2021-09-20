Призывавший вернуть пятилетки Дмитрий Певцов победил на выборах в Госдуму

Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов победил на депутатских выборах в Государственную Думу по одномандатному Медведковскому округу №200 в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

После обработки 100 процентов протоколов УИК стало известно, что самовыдвиженец Певцов получил 38,23 процента голосов избирателей. Кандидат от коммунистов отстал от него на 12 пунктов. Таким образом, народный артист одерживает победу на выборах в округе и проходит в Госдуму.

Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, оппонент актера от КПРФ Денис Парфенов набрал 26,23 процента голосов, а Юрий Загребной от партии «Справедливая Россия — За правду» — 8,09 процента.

О выдвижении Певцова на выборы в депутаты Госдумы стало известно в июне 2021 года. Тогда звезда сериала «Бандитский Петербург» объявил о том, что собрался баллотироваться в качестве независимого кандидата.

Ранее народный артист России призывал вернуть в экономику практику советских пятилеток. По его мнению, рыночная система несовершенна без планирования и регулирования со стороны государства. До этого Певцов предлагал навсегда заблокировать Twitter на территории России и заявлял о необходимости оградить российского телезрителя от скандальных передач.