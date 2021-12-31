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Названы неудачные сочетания продуктов на новогоднем столе

Нутрициологи призвали не сочетать свинину, гуся, пюре и десерты на новогоднем столе

Фото: Pixabay

Опрошенные РБК эксперты рассказали, какие продукты не стоит сочетать на новогоднем столе. Например, специалисты посоветовали не дополнять основной прием пищи сладкими десертами.

Спортивный диетолог, нутрициолог, автор книги «Психология стройных» Ирина Писарева посоветовала обращать внимание на гликемический индекс продуктов. Она назвала неудачным сочетанием основных блюд с такими фруктами, как виноград, ананасы и бананы. Эксперт также призвала не сочетать свинину и запеченного гуся с картофельным пюре, которое лучше заменить овощами.

Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова заявила, что не существует единые рекомендации о сочетаниях блюд, поскольку реакция каждого человека на продукты непредсказуема.

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«Есть люди со слабым пищеварением, организм которых может [плохо] реагировать на определенные сочетания — например, мясо с картошкой. <...> Среди нежелательных могут быть сочетания различных продуктов на столе с дыней. Существует точка зрения, что дыню надо есть отдельно от всего, однако серьезных исследований, доказывающих это, нет», — подчеркнула она.

Чернышова отметила, что наиболее тяжелыми блюдами для переваривания являются жареная и запеченная свинина, гусь и утка, пельмени и плов, поскольку они нагружают печень, поджелудочную, желудок и создают ощущение тяжести в животе. Не стоит выполнять «всю программу сразу» и ставить на стол «миллион разных блюд».

«Новый год — это сбой режима в питании, и дается он тяжеловато. Чтобы этого избежать, можно ввести дома правило — садиться за накрытый стол с салатами и горячим не позже 19:00 31 декабря», — заключила специалист.

Ранее россиянам назвали способ избежать переедания на Новый год. Для этого диетолог Маргарита Королева посоветовала садиться за праздничный стол сытым.

Марина Совина
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