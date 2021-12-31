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Назван способ избежать переедания на Новый год

Диетолог Королева призвала россиян садиться за новогодний стол сытыми

Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева рассказала, как избежать переедания в новогоднюю ночь. По ее мнению, для этого необходимо отмечать праздник с чувством сытости, передает ТАСС.

Королева заявила, что плохо быть голодным 31 декабря. Она призвала россиян садиться за новогодний стол сытыми. Диетолог назвала это условие способом избежать переедания на Новый год, поскольку людям будет проще контролировать свое пищевое поведение.

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Если человек голодает накануне Нового года и много ест за праздничным столом, то он создает значительную нагрузку для желудочно-кишечного тракта. Поэтому в течение 31 декабря необходимо соблюдать завтрак, обед и не поздний, достаточно плотный по насыщенности ужин. Он должен включать и белок, и растительные волокна.

Специалист посоветовала выбирать на Новый год блюдам из птицы или рыбы, а также овощи и цитрусовые. По ее мнению, не стоит злоупотреблять шампанским в ходе праздника.

«После боя курантов можно сделать выбор в пользу красного или белого вина, но выбрать именно один напиток для себя, которым вы воспользуетесь на протяжении всей новогодней ночи», — заключила она.

Ранее Королева перечислила блюда для постного новогоднего стола. Она посоветовала заменить мясные ингредиенты на рыбные, а также овощные.

Марина Совина
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