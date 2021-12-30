Названы блюда для постного новогоднего стола

Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, как в соблюдать пост в период новогодних праздников, пишут «Известия».

Королева напомнила, что в Рождественский пост разрешено есть рыбу и морепродукты, поэтому она посоветовала заменить мясо на эти продукты. Она назвала оливье блюдом для постного новогоднего стола, если заменить в нем мясные ингредиенты на крабовые палочки или креветки, например. Врач посоветовала добавить в салат топинамбур, который полезен для людей с метаболическими проблемами.

Кроме того, специалист призвала использовать вместо майонеза салатную заправку из растительного йогурта вместе со специями и ароматными травами. Другие салаты она также порекомендовала дополнять авокадо и другими растительные ингредиентами, а мясной шашлык заменить на блюдо из овощей.

«Что касается напитков, то тот же глинтвейн на соке имеет прекрасный вкус благодаря специям. Совсем не обязательно ему быть алкогольным. Не стоит забывать и про морсы, они подойдут и для детей, и для взрослых. Новый год в первую очередь — семейный праздник. В эту ночь нужно радоваться общению с близкими, поэтому алкоголь, в принципе, излишен не только для постящихся, но и вообще для всех людей», — отметила медик.

Ранее россиянам дали советы по восстановлению сил после новогоднего застолья. После праздника врачи порекомендовали выспаться и выпить утром бульон.