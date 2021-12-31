Предсказана растущая популярность складных смартфонов

В 2022 году по ряду причин на рынке появится огромное количество складных смартфонов. Об этом сообщает издание TechRadar.

Авторы медиа проанализировали сегмент девайсов со складным экраном и предсказали, что рынок этих устройств будет расти. В первую очередь это будет вызвано удушевлением компонентов для производства смартфонов нового типа. «Новые технологии всегда дороги, пока они не становятся популярными, и складные экраны это тоже касается», — подчеркнули авторы.

Также специалисты уверены, что в 2022 году на рынке складных телефонов возникнет сильная конкуренция — сразу несколько ведущих брендов будут бороться за потребителя в этом сегменте. Свои устройства с гибким дисплеем должны показать TCL, Realme, Vivo, Google, Apple и другие компании.

В заключении авторы отметили, что лидером на данном рынке является Samsung. Судя по слухам, в компании намерены расширять линейку и выпускать больше устройств с гибким дисплеем. «Оценивая перспективы новых гаджетов, к которым присматриваются потребители, многие компании последуют примеру Samsung», — говорится в материале.

Ранее китайские источники уточнили, что в 2022 году стоимость смартфонов с гибким экраном снизится. Девайсы должны подешеветь, но их цена все равно останется на уровне флагманских телефонов.