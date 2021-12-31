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Умер родной брат патриарха Кирилла

В Петербурге на 82-м году жизни умер брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев

Фото: Санкт-Петербургская Духовная Академия РПЦ

Старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Николай Гундяев был почетным настоятелем Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, профессором, ректором Ленинградской духовной академии в 1986-1987 годах.

Отмечается, что отпевание священнослужителя пройдет 2 января на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Брат Патриарха Кирилла родился в 1940 году в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью он жил в блокадном Ленинграде, в 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 2014 году Гундяев стал почетным настоятелем Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, пробыв там настоятелем в общей сложности 36 лет.

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Варвара Кошечкина
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