Умер родной брат патриарха Кирилла

Старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Николай Гундяев был почетным настоятелем Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, профессором, ректором Ленинградской духовной академии в 1986-1987 годах.

Отмечается, что отпевание священнослужителя пройдет 2 января на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Брат Патриарха Кирилла родился в 1940 году в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью он жил в блокадном Ленинграде, в 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 2014 году Гундяев стал почетным настоятелем Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, пробыв там настоятелем в общей сложности 36 лет.