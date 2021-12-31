Раскрыты простые способы обезопасить свои данные в Новый год

В период новогодних праздников необходимо придерживаться ряда правил, чтобы обезопасить себя от кибермошенников, заявил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков, пишет «Вечерняя Москва».

Нельзя никому сообщать свои данные. Такая информация может храниться в «облаках» и на подключенных к сети жестких дисках. Речь идет о персональных данных, интимных фотографиях, номере паспорта, паролях и финансовой информации.

Если отправить информацию по интернету необходимо, он советует защитить файлы паролем. Кроме того, нужно установить антивирус. Такие программы постоянно обновляются и «знают» о новых видах атак и преступных схемах, раскрыл простые способы обезопасить свои данные эксперт.

Кувиков посоветовал россиянам придумывать пароли из слов, которые легко запомнить, но трудно угадать. Он рекомендует не устанавливать на смартфон приложения из сторонних источников. Эксперт советует пользоваться мобильным интернетом вместо публичного Wi-Fi .

Ранее сообщалось, что в начале января наиболее популярной мошеннической схемой является реклама новогодних, рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций.