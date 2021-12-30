Названы самые популярные схемы обмана в период новогодних праздников

Директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин назвал самые популярные схемы обмана в период новогодних праздников. Об этом сообщают «Известия».

Так, наиболее популярной мошеннической схемой, является реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций. Через социальные сети злоумышленники распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где якобы для того, чтобы получить подарок необходимо ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый пароль подтверждения операции.

Другим распространенным сценарий мошенничества во время новогодних праздников является выманивание денег через фейковый сайт брокера. По словам Павлунина, мошенники звонят жертве и пытаются убедить ее перевести деньги на «брокерский счет». Однако на самом деле человек перечисляет денежные средства на карту или электронный кошелек физлица.

Также мошенники могут использовать бренд банка, чтобы связываться с жертвами от его имени через мессенджеры. Эксперт отметил, что злоумышленники направляют сообщения об оплате некой подписки с карты кредитной организации, а для отмены просят назвать данные карты и код из SMS-сообщения. Однако на самом деле эти сведения подтверждают неправомерное списание денежных средств.

Ранее сообщалось, что в России заметили выросшую активность мошенников перед новогодними праздниками. При этом злоумышленники атакуют жертв широким фронтом. Так, значительная их часть действует в сети, рассылая пользователям фишинговые сообщения о розыгрышах, акциях или распродажах в магазинах, также популярны предложения о погашении кредитов.