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Украинская чиновница объяснила скандальное платье с глубоким декольте

Экс-помощница замминистра Украины Тишкун впервые высказалась об инциденте с платьем

Кадр: телеграм-канал «Политика Страны»

Украинская чиновница, бывшая помощница замминистра образования Игоря Гарбарука Кристина Тишкун объяснила появление на публике в платье с глубоким декольте, вызвавшим скандал. Ее слова передает Telegram-канал портала «Страна.ua».

«Я не ожидала, что фото в платье вызовет такой ажиотаж», — сказала Тишкун. По словам бывшей помощницы Гарбарука, она надела откровенное платье в знак протеста против гендерного неравенства.

В беседе с изданием «Обозреватель» Тишкун также сказала, что присутствовала на мероприятии во Львове, на котором произошел скандальный эпизод, не в качестве помощницы Гарбарука, а по дружескому приглашению. Кроме того, она никогда не была помощницей бывшего замминистра.

В свою очередь Гарбарук отметил, что ни один нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что ей надевать.

Тишкун и Гарбарук оказались в центре скандала после того, как в конце декабря были запечатлены на фото в рамках мероприятия с участием мэра Львова Андрея Садового. Фасон платья Тишкун вызвал резкую критику общественности. После этого Гарабарук подал в отставку.

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Платон Щукин
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