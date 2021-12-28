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На Украине уволили замминистра после фото помощницы в откровенном платье

Замминистра образования Украины Игорь Гарбарук уволен после скандального фото помощницы

Фото: @christina_tyshkun

Замминистра образования Украины Игорь Гарбарук уволен после того, как его помощница, 27-летняя Кристина Тишкун, опубликовала в соцсети фото в откровенном платье. Об увольнении Гарбарука сообщила депутат от правящей партии «Слуга народа» Юлия Гришина в Telegram.

«Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен кабмином по его заявлению», — написала Гришина.

Скандал разразился несколько дней назад. Тишкун опубликовала в Instagram фотографию со встречи с мэром Львова Андреем Садовым. На снимке она была в черном приталенном платье с глубоким декольте и без бюстгальтера. Помощница замминистра также использовала яркий макияж.

Некоторые пользователи раскритиковали чиновницу за наряд, сравнив ее с проституткой и эскортницей.

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Алевтина Запольская
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