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Помощницу замминистра образования Украины раскритиковали за откровенное платье

Украинская чиновница опубликовала фотографию в откровенном платье с деловой встречи

Фото: @christina_tyshkun

Помощницу замминистра образования Украины Игоря Гарбарука раскритиковали за откровенное платье, в котором она пришла на деловую встречу. Об этом сообщает УНИАН.

27-летняя Кристина Тишкун опубликовала в Instagram фотографию со встречи с мэром Львова Андреем Садовым. На снимке женщина стоит в черном приталенном платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. При этом Тишкун не надела бюстгальтера, частично обнажив грудь. Помощница замминистра также использовала яркий макияж.

Некоторые пользователи раскритиковали чиновницу. «Вы или крестик снимите, или трусы наденьте», «Это проститутку на Рождество Садовому заказали?», «Эскортница?» — написали они. После этого Тишкун закрыла страницу.

Ранее российская певица Вера Брежнева снялась в праздничном видео для журнала Vogue в откровенном наряде и подверглась критике в сети. 39-летнюю знаменитость запечатлели в черном мини-платье с аппликацией в виде розового фламинго, а также в облегающем комбинезоне телесного цвета, который оформлен стразами в интимных зонах. Читатели журнала назвали это безвкусицей и кошмаром.

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Алевтина Запольская
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