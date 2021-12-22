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Откровенный наряд Веры Брежневой на видео для Vogue обругали в сети

Вера Брежнева снялась для Vogue в телесном комбинезоне со стразами в интимных зонах

Кадр: @voguerussia

Российская певица Вера Брежнева приняла участие в съемке праздничного видео для модного журнала Vogue в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте издания.

На кадрах ролика 39-летняя знаменитость позирует в нескольких образах. Так, например, ее запечатлели в черном мини-платье с аппликацией в виде розового фламинго. Брежнева также снялась в облегающем комбинезоне телесного цвета, который оформлен стразами в интимных зонах, имитирующими бюстгальтер и трусы-стринги. Ее образ дополнили туфли-лодочки со стразами, а также ободок, серьги и колье. Публикация набрала более 16 тысяч лайков.

Читатели журнала обругали внешний вид исполнительницы в комментариях под постом. «Какая безвкусица», «Скажу своей бабушке, пусть купит себе стринги как у Веры. Они примерно одного возраста», «Пошловатенько», «Голой жопой вертеть уже давно не комильфо», «Вульгарно», «Кошмар!» — высказывались они.

В августе Вера Брежнева раскрыла секрет своей молодости. По ее словам, для поддержания привлекательной внешности в первую очередь необходимо следить за здоровьем, как физическим, так и психологическим. Певица также рассказала, что старается ложиться спать до 23:00.

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Карина Черных
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