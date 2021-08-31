Вера Брежнева раскрыла секрет своей молодости

Российская певица Вера Брежнева: для меня уход за собой начинается со здоровья

Российская певица Вера Брежнева раскрыла секрет молодого внешнего вида. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

39-летняя знаменитость рассказала, что для поддержания привлекательной внешности в первую очередь необходимо следить за здоровьем, как физическим, так и психологическим. «На первом месте — как я себя чувствую, дальше уже — как я выгляжу. Человек, который чувствует себя хорошо — источает хорошую энергию», — пояснила она.

Вдобавок бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» подчеркнула, что старается ложиться спать до 23:00, а при длительных недосыпах компенсировать недостаток отдыха в другие дни. «Жертвую чем-то другим ради сна», — призналась Брежнева.

Кроме того, певица следит за питанием и раз в год проходит полное медицинские обследование. В случае проблем со здоровьем звезда сразу обращается к врачам за помощью. В заключение Брежнева добавила, что регулярно занимается спортом.

«Ухоженная женщина = красивая женщина», — подчеркнула певица.

В мае 2020 года российская модель Ирина Шейк также поделилась в интервью собственными секретами поддержания молодости и красоты. Женщина рассказала, что во время изоляции у нее не было желания заниматься спортом, однако, чтобы оставаться в форме, она старалась правильно питаться.