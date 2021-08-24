Вера Брежнева снялась топлес для соцсетей и взволновала подписчиков

Певица Вера Брежнева снялась топлес в плавках и опубликовала видео в Instagram

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева взволновала подписчиков откровенным видео. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

39-летняя певица снялась для соцсетей топлес в плавках белого цвета, стоя спиной к камере. На размещенных кадрах знаменитость позирует с распущенными мокрыми волосами под душем. На ней надето несколько золотых украшений — серьги, колье в виде цепи и кольца.

«Водные процедуры. Решила начать эту неделю так», — подписала пост поп-исполнительница, который набрал больше 140 тысяч лайков. Поклонники восхитились внешним видом Брежневой в комментариях под публикацией. «Совершенная», «Ух ты», «Божественная Вера», «Красотка», «Вы просто шикарны», «Вера, вы выглядите просто потрясающе», — высказались фанаты.

Ранее в марте Вера Брежнева порадовала подписчиков снимком в бикини. Певицу запечатлели на пляже на фоне моря и шезлонгов. На опубликованном фото она изображена в бикини черного цвета и парео, повязанном на бедрах. На ней также — панама, солнцезащитные очки и колье.