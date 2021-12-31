Топ-менеджер российской IT-компании лишился телефона и прав после драки

Топ-менеджер российской IT-компании Group IB, полное имя которого не называется, лишился двух мобильных телефонов и водительских прав после драки у бара в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина отдыхал 28 декабря в баре в центре столицы и вступил в конфликт с одним из приятелей. После этого знакомые решили выяснить отношения на улице, и россиянин отдал вещи на хранение одному из коллег.

После драки он не смог вспомнить, кому именно передал два смартфона и документы. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Group IB, основанная в 2003 году, специализируется на предотвращении кибератак и разработке соответствующего программного обеспечения. В сентябре сооснователь компании Илья Сачков был обвинен в госизмене. Подробности обвинения не раскрываются.

