Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Топ-менеджер российской IT-компании лишился телефона и прав после драки

Топ-менеджер Group IB лишился двух телефонов и прав после драки в центре Москвы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Gkoballookpress.com

Топ-менеджер российской IT-компании Group IB, полное имя которого не называется, лишился двух мобильных телефонов и водительских прав после драки у бара в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина отдыхал 28 декабря в баре в центре столицы и вступил в конфликт с одним из приятелей. После этого знакомые решили выяснить отношения на улице, и россиянин отдал вещи на хранение одному из коллег.

После драки он не смог вспомнить, кому именно передал два смартфона и документы. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Group IB, основанная в 2003 году, специализируется на предотвращении кибератак и разработке соответствующего программного обеспечения. В сентябре сооснователь компании Илья Сачков был обвинен в госизмене. Подробности обвинения не раскрываются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме оценили угрозу военного столкновения для России
Россиянам рассказали о лучшем времени садиться за новогодний стол
В лесу под Ижевском обнаружили раздетого ребенка
Госдеп выделит 11 миллионов рублей на помощь трансгендерам в азиатской стране
Топ-менеджер российской IT-компании лишился телефона и прав после драки
Пенсионерка из замерзшего дома в Приморье пожелала чиновникам «душевного тепла»
На депортированного из России бойца-звезду ММА завели уголовное дело
Стало известно о росте числа погибших в авиакатастрофах в России
Глава КНР поздравил Путина с Новым годом
Рокер попал в реанимацию после падения в Москву-реку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter