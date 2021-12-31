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Россиянам назвали две здоровые замены майонезу

Диетолог Круглова: майонез в салате можно заменить греческим йогуртом или сметаной

Фото: Pixabay

Майонез в салате можно заменить другими заправками, которые будут содержать меньше жира. Две здоровые альтернативы популярному соусу в разговоре с «Лентой.ру» назвала россиянам диетолог Наталья Круглова.

«Можно использовать греческий йогурт, который не имеет такой характерной кислинки и более нейтральный по вкусу. Можно добавить туда, например, соль, какие-то специи, чтобы довести до такого вкуса, который будет необходим для блюда. Можно использовать сметану невысокой жирности», — сказала она.

Круглова добавила, что для заправки салата также можно использовать растительные масла, бальзамический уксус, соевый соус и лимонный сок.

Говоря о майонезе домашнего приготовления, врач заявила, что насчет него есть некоторые опасения из-за сырых яиц, которые могут привести к сальмонеллезу.

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«Плюс там в состав также входит растительное масло, яичный желток, который содержит жиры. Поэтому сказать, что это выгодно с позиции калорийности, — нет, не намного», — пояснила Круглова. Она предложила использовать в качестве альтернативы легкий майонез промышленного производства, так как на предприятиях есть возможность провести обработку продуктов и сделать их менее опасными.

Ранее Круглова рассказала, что новогодние салаты с заправками, которые долго стояли на столе, можно хранить в холодильнике несколько часов — салаты без заправки могут простоять сутки. Она рекомендовала не заправлять майонезом сразу большое количество салата.

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Майя Гавашели
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