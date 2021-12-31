Умерла одна из самых маленьких женщин мира

Одна из самых маленьких женщин мира, турчанка Элиф Коджаман (Elif Kocaman), скончалась в возрасте 33 лет. Об этом сообщает Mirror.

Во вторник, 28 декабря, девушка попала в отделение интенсивной терапии города Кадирли (Турция), однако ее состояние ухудшилось. Сообщается, что Коджаман скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной пневмонией.

Отмечается, что в 2010 году Коджаман вошла в книгу рекордов Гинесса как самая маленькая женщина планеты — рост девушки составлял 72,6 сантиметра. В 2011 году титул был передан Бриджит Джорждан (Bridgette Jordan) из США, так как американка была ниже на 3,6 сантиметра. Сейчас же рекордсменкой является Джоти Кисанджи Амджи (Jyoti Kisanji Amge) из Индии, ее рост — 62,8 сантиметра.

Ранее в январе 2020 года умер самый маленький в мире человек — непалец Хагендра Тапа Магар (Khagendra Thapa Magar) — его рост составлял 67,1 сантиметра. Рекордсмен скончался в возрасте 27 лет.