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«Модный приговор» объяснил скандал с пустыми подарками онкобольным детям

«Модный приговор»: пустые коробки попали в мешок подарков онкобольным детям по ошибке

Кадр: Telegram-канал Readovka

Скандальная ситуация с подарками «Модного приговора» для онкобольных детей, которые получили лишь пустые коробки, будет исправлена, пообещал продюсер проекта и генеральный директор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий. Изданию «Подъем» он объяснил, что пустые коробки попали в мешок по ошибке.

«Прежде всего, мы очень расстроены произошедшим недоразумением. Были собраны подарки для пациентов центра имени Блохина в количестве 30 штук и доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали», — сказал он. Однако подарки дети все же получат: необходимое количество отправят в центр уже после Нового года, 3 января.

О ситуации ранее рассказала волонтер центра имени Блохина Виктория Бирюкова. По ее словам, она вместе с командой помогла в организации поздравления для детей от «Модного приговора». Все расходы на организацию мероприятия, указала Бюрюкова, они взяли на себя. Программа собиралась передать новогодние подарки онкобольным детям, но в мешках с подарками оказались лишь пустые коробки.

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Платон Щукин
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