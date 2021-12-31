«Модный приговор» подарил онкобольным детям на Новый год пустые коробки

Волонтер Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Блохина Виктория Бирюкова рассказала в своем Instagram, что приняла участие в выпуске «Модного приговора» на «Первом канале», после чего с ней связался представитель телешоу и договорился о передаче новогодних подарков онкобольным детям. Она помогла с организацией поздравления для детей, однако, в переданных мешках оказались совершенно пустые коробки с подарками.

Она рассказала, что вместе со своей командой организовала выступление Деда Мороза со Снегурочкой, которое дети смотрели из окон больницы. Все расходы на организацию мероприятия, по ее словам, они взяли на себя.

«От "Модного приговора" приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил четыре мешка подарков. Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — посетовала Бирюкова.

Она добавила, что до сих пор приносит извинения родителям детей, чьи дети так и не получили обещанных подарков, а также указала на то, что от передачи так и не поступило никаких извинений за этот инцидент. Они уверяют, что подарки были украдены а также заявили о намерении написать заявление в полицию.

Ранее юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев заявил, что Иск к Деду Морозу был отозван в качестве подарка президенту России Владимиру Путину на Новый год. Он отметил, что не боялся последствий после того, как глава государства заявил о готовности стать адвокатом Деда Мороза.