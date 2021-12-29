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Россиянин объяснил отказ от суда с Дедом Морозом после слов Путина

Юрист Мирзоев захотел порадовать Путина и не стал судиться с Дедом Морозом

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Иск к Деду Морозу был отозван в качестве подарка президенту России Владимиру Путину на Новый год, объяснил свое решение «Ленте.ру» юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев. Он отметил, что не боялся последствий после того, как глава государства заявил о готовности стать адвокатом Деда Мороза.

«Это исключительно мое желание порадовать нашего лидера. Какие могут быть последствия, это же исковое заявление, в общем-то, тут последствий никаких не может быть», — поделился юрист.

Он также заявил, что поучаствовал бы в суде с Владимиром Путиным в качестве защитника по делу Деда Мороза. «У меня, между прочим, пятнадцатилетний опыт, поэтому хватает навыков и уверенности в себе», — подчеркнул Мирзоев.

О том, что россиянин подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний, сообщалось 22 декабря. По словам истца, волшебник не выполняет взятые на себя обязательства, а за ним стоит «полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян».

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Екатерина Смирная
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