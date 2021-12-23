Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин ответил на вопрос об иске к Деду Морозу

Путин заявил о готовности стать адвокатом Деда Мороза, на которого россиянин подал в суд

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о готовности стать адвокатом Деда Мороза, на которого россиянин подал в суд из-за неисполненных желаний. Так глава государства ответил на вопрос журналиста об иске к Деду Морозу на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Об иске 23-летнего юриста Игоря Мирзоева к Деду Морозу стало известно 22 декабря. Мужчина потребовал с него 10 миллионов рублей, так как подарки, которые ему обещал подарить волшебник, он не получил. Документ с обвинениями направили в Великоустюгский районный суд Вологодской области.

«Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам», — сказал президент.

Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста, добавил, что его отношения с Дедом Морозом строятся благоприятно. Он выразил надежду, что этот персонаж не только подарит россиянам подарки, но и поможет им с осуществлением планов.

Ранее глава государства исполнил желание подростка, мечтавшего получить гитару и заняться музыкой. После этого для мальчика организовали поездку в музыкальную Академию Игоря Крутого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил присвоение звания угрожавшего заключенным пытками главе УФСИН
Путин допустил новую силовую операцию Киева в Донбассе
Путин объяснил нежелание брать с собой Мишустина в тайгу
Путин назвал мракобесием отсутствие отличий между женщиной и мужчиной
Индонезия отказалась от российских самолетов Су-35
Ректор Казанского университета не признал вину в подстрекательствах к убийствам
Обезьяна утащила щенка на крышу и несколько дней ухаживала за ним
Путин прокомментировал сожжение людей в одесском Доме профсоюзов
Путин ответил на вопрос о дефолте «Роснано»
Путин пообещал помочь Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ
В Швейцарии несколько месяцев прививали граждан просроченными вакцинами
Выбор журналисток в пользу красной одежды на пресс-конференции Путина объяснили
Перечислены признаки подготовки Украины к военной операции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter