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Путин ответил на вопрос об исполнении его желаний Дедом Морозом

Президент России Путин назвал благообразными свои отношения с Дедом Морозом

Фото: Reuters

Отвечая на вопрос о своих отношениях с Дедом Морозом, президент Владимир Путин высказал надежду на то, что в новом году этот персонаж не только подарит россиянам подарки, но и поможет им с осуществлением намеченных планов. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС, отвечая на вопрос корреспондента из Вологодской области.

«Мои отношения [с Дедом Морозом] до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь», — заявил он.

В то же время президент отметил, что в первую очередь за возможность выступать на пресс-конференции он обязан поблагодарить народ России.

Ранее 23-летний юрист из Санкт-Петербурга подал в суд иск на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей. По его словам за добрым волшебником из Великого Устюга стоит «полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян».

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Роман Кирьянов
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