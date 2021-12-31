Украину признали нерентабельной и заявили о бесперспективности «мовы»

Украинский и российский политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию «Украина.ру» признал, что в свое время большевики предприняли попытку насильно перевести всю Украину на «мову», но достаточно быстро осознали контрпродуктивность данной затеи. По его мнению, современные политики в стране повторяют совершенно бесперспективную затею, назвав это ошибками прошлого.

Он рассказал, что работников промышленных центров Украины заставляли переходить на украинский язык, угрожая им доносами и бесчисленными наказаниями. Однако, как подчеркнул специалист, при этом под удар попадала их профессиональная эффективность, в свете чего было решено остановить ведение такой политики.

«Думаю, подобное произойдет и сейчас. Вообще, любая агрессия — от лингвистической до политической — нерентабельна. Принуждением не заменить убеждения. Поэтому, кстати говоря, изжил себя рабовладельческий строй. Поэтому неизбежно рушатся агрессивные националистические режимы», — заявил эксперт.

Кроме того он подчеркнул, что Россия не боится потенциально агрессивных соседей. Любое проявление агрессии, будто то русофобия или национализм, окажется бесполезной, а сами эти проявления окажутся гораздо более опасными для стран, в которых они проявляются, подытожил Выдрин.

Ранее политический эксперт Дмитрий Корнийчук заявил, что видя печальные последствия ведения политики украинскими властями, местное население уезжает жить в другие страны, а власти устраивает подобное развитие событий. Оставшихся же бедных людей, по его мнению, будут пичкать постоянными шоу по телевизору.