Юрист отправила десятки обнаженных фото в тюрьму бывшему клиенту

Женщина-юрист из города Пейсли в Великобритании отправила фотографии, на которых она изображена обнаженной, своему бывшему клиенту. Он был сужден за нападение и сейчас находится в тюрьме, пишет Daily Mail.

Фотографии Эми Спенсер у заключенного по имени Грант МакНамара обнаружили охранники колонии, расположенной неподалеку от Глазго. Мужчина отбывает срок за то, что атаковал человека с мясницким ножом. Об инциденте уже сообщили в Юридическое общество Шотландии, регулирующее работу адвокатов.

Источник в тюрьме сообщил, что женщину застали за отправлением заключенному по меньшей мере 50 собственных фотографий в обнаженном виде. «Фотографии увидели сотрудники тюрьмы и узнали ее. Кроме того, она посещала его в течение долгого времени», — объяснил источник, который признал, что «в ужасе» от того, что юристу все еще разрешают работать.

«Если бы мужчина-юрист слал фото своего пениса женщине в тюрьме, находящейся в уязвимом положении, женщине на десять лет моложе себя, то его бы уже наверняка арестовали», — уверен он.

Сама Спенсер отказалась от комментариев, Юридическое общество Шотландии не стало сообщать, идет ли расследование инцидента. «Мы предпримем действия в любой ситуации, где будут основания считать, что один из наших членов не соответствует высоким стандартам профессионализма, соблюдения которых мы ожидаем», — добавили там.

