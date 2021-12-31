Во Франции рассказали о последнем шансе Европы на примирение с Россией

Себастьян Клошар, автор французского издания Atlantico, рассказал о последнем шансе Европы на примирение с Россией, который якобы наступит в 2022 году. Выдержки из материала приводит РИА Новости.

По мнению автора, переговоры о гарантиях безопасности, которые Россия требует от Евросоюза и НАТО, могут «положить конец холодной войне и разделу континента спустя 30 лет после распада Советского Союза».

По мнению Клошара, диалог с Москвой отвечает также интересам Вашингтона, сосредоточенного на противостоянии с Китаем.

Также журналист предсказал разделение еврозоны на северный и южный участки из-за политики Европейского Центробанка, который, по его мнению, намерен продолжать выкупать государственные облигации некоторых стран, в первую очередь Франции и Италии, даже после окончания программы помощи европейской экономике, рассчитанной на 1,8 триллиона евро.

Таким образом, будет производиться эмиссионное финансирование бюджета, что противоречит правилам ЕС и еврозоны. Против выступит Германия, что и приведет к расколу в еврозоне.

