Пенсионерка из замерзшего дома в Приморье пожелала чиновникам «душевного тепла»

Пенсионерка Татьяна Канаева, которая живет в аварийном доме довоенной постройки в Партизанске Приморского края, записала для главы региона и мэра города видео, где иронически поздравила их с Новым годом. Об этом пишет РИА VladNews.

Чиновникам пенсионерка пожелала «душевного тепла» и пожить в тех же условиях, что живет она. Женщина показала заледеневший суп на кухонном столе. Термометр в доме показывает отрицательные температуры, а сама Татьяна Канаева стоит в кадре в теплой одежде.

Дом замерзающей Канаевой признали подлежащим сносу: остальных жильцов расселили, но пенсионерке подходящую квартиру не могут предоставить уже несколько месяцев. Женщина вынуждена зимовать одна в ветхом бараке, где нет воды, канализации и центрального отопления. Воду она греет в чайнике, а моется в спальне, где теплее всего.

Правоохранительные органы обратили внимание на ситуацию, когда в ноябре о ней написали СМИ. Мэрию города обязали предоставить пенсионерке жилье до Нового года, была куплена квартира. Однако когда Канаева приехала в новое жилье, то обнаружила, что некоторые окна квартиры забиты пластами железа, а ремонт все еще идет.

Внутрь ее не пустили, и, как объяснили соседи, в квартире никто не жил около 15 лет: когда-то там прорвало трубу, и пол прогнил. Из документов же следует, что мэрия купила квартиру в хорошем состоянии. Пока что Канаеву городские власти игнорируют и сообщают, что ремонт продлится не меньше двух месяцев.