Байден понадеялся на прогресс в предстоящих переговорах с Россией

Президент США Джо Байден выразил надежду на прогресс в предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», — заявил глава Белого дома.

Байден также добавил, что предупредил Путина о серьезных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины. По его словам, подобные действия приведут к увеличению американского военного присутствия в Европе.

30 декабря состоялся телефонный разговор лидеров России и США. В общей сложности диалог продолжался 50 минут.