Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин написал письмо сирийской девочке

Президент России Путин написал письмо мечтающей стать врачом сирийской девочке Али
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин написал письмо сирийской девочке Иман Али, его в канун Нового года адресату доставили военнослужащие вооруженных сил России в Сирии, пишет РИА Новости.

Как уточнил в ответном послании глава государства, ее письмо напомнено искренностью и любовью. Оно стало «настоящим подарком в канун новогодних праздников». Путин считает, что Али мыслит не как ребенок, а как «истинный патриот» своей страны.

«Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсестрами, всем нам будет легче противостоять злу и различным угрозам», — уточнил Путин. Он поздравил девочку с наступающим Новым годом и пожелал ей, семье, близким благополучия, мира и исполнения желаний. «Пусть каждый день будет наполнен улыбками, радостью и счастьем», — написал политик.

После вручения письма от российского лидера к Али пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые так же поздравили ее с Новым годом. Девочку пригласили на военную базу Хмеймим в медицинский отряд специального назначения.

До этого жительница Латакии написала Путину письмо, в котором рассказала, что мечтает стать военным врачом.

Ранее Путин исполнил желание 13-летней школьницы Татьяны Троценко из Ставрополья, мечтавшей попасть в Мариинский театр в Петербурге на «Лебединое озеро».

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Путин и Байден провели телефонный разговор по ключевым вопросам безопасности
Лавров упрекнул США в искусственном ограничении виз для россиян
Экономист счел благом возможные санкции США против России
Названо помогающее лучше таблеток или специалистов средство от тревоги
В России рассказали о серьезном предупреждении Путина для Байдена
В Москве спасли застрявшую в бутылке с орехами белку
Россиян призвали отказаться от сладкого в новогоднюю ночь
Украина получила заказ на производство первой ступени ракет Antares
Раскрыты простые способы обезопасить свои данные в Новый год
В США рассказали о подготовке Байдена к разговору с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter