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Рубль назвали одной из лучших валют развивающихся стран

Рубль стал одной из лучших валют развивающихся стран, потеряв 0,3 процента стоимости

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Опрошенные РБК аналитики назвали рубль одной из лучших валют развивающихся стран. В течение 2021 года он потерял в стоимости меньше, чем валюты-конкуренты.

С начала года курс рубля по отношению к доллару снизился на 0,3 процента — с 74,4 до 74,65 рубля за доллар. Наивысших значений за год стоимость валюты достигала 26 октября, когда она торговалась по 69,5 рубля за доллар, самых низких — 9 апреля, когда доллар можно было купить за 77,4 рубля.

Курс доллара от TradingView

Для сравнения, в 2020 году курсу рубля была присуща значительно большая волатильность (переменчивость): стоимость российской национальной валюты колебалась в диапазоне 61,78-77,59 за доллар.

Другие валюты развивающихся рынков, за исключением турецкой лиры, потерявшей за год 78,3 процента стоимости, ослабли к доллару примерно на 6 процентов с начала года.

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Платон Щукин
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