Путин назвал главную цель российских властей

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в новогоднем обращении и назвал главную цель российских властей на предстоящий год. Главу государства цитирует ТАСС.

«Их главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что нужно не забывать, что достижение личных целей во многом зависит от мотивации человека. «Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», — отметил российский президент.

Также в новогоднем обращении к россиянам Путин пожелал им в 2022 году крепкого здоровья и успехов в разных областях.