Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам крепкого здоровья

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал им в 2022 году крепкого здоровья и успехов в разных областях. Об этом пишет ТАСС.

«Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», — отметил глава государства.

Кроме того, президент выразил слова поддержки всем, кто потерял близких из-за пандемии. Он добавил, что в 2021 году россияне столкнулись с колоссальными вызовами, однако учились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи «и смогли это сделать благодаря нашей солидарности».

«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», — обратился к гражданам Путин.

Также президент выразил уверенность, что только повышение благосостояния и качества жизни россиян позволит сделать страну еще более сильным государством. «Все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», — уточнил глава государства.