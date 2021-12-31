Блогер сшила блузку из чайных пакетиков и «заварила» себя в ванной

Американская блогер, художница и дизайнер Джесс Ламворт (Jess Lamworth), занимающаяся созданием креативных картин и одежды, поделилась в своем TikTok необычной работой: она сшила блузку из чайных пакетиков, примерила новый образ и «заварила» себя в ванной с горячей водой. В вирусный ролик набрал почти 10 миллионов просмотров.

Видео начинается с того, что находящаяся в своих мыслях девушка пьет чай и смотри в окно. После этого она смотри в свою чашку и замечает, что там находится пакетик с чаем в форме футболки. Это вдохновляет дизайнера, после чего она садится за швейную машинку и делает странный наряд.

Ламворт сшила блузку из множества чайных пакетиков и примерила новый образ, который она назвала «Тea-shirt». На этом она не остановилась, отправившись в ванную комнату и показав, что будет, если помыться в таком наряде. Девушка набрала ванну горячей воды, залезла в нее, после чего добавила немного молока, несколько ложек сахара и «заварилась» прямо там.

Ранее TikTok-блогер Улуулу Маккарти показал результат невероятного преображения, сбросив почти 64 килограмма из-за того, что над ним издевались девушки. Видео стало вирусным и набрало уже более 52 миллионов просмотров. Он признался, что сделал это, потому что стеснялся своего тела.