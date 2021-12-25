Блогер похудел на 64 килограмма из-за издевательств девушек и показал результат

TikTok-блогер Улуулу Маккарти показал результат невероятного преображения, сбросив почти 64 килограмма из-за того, что над ним издевались девушки. Видео стало вирусным и набрало уже более 52 миллионов просмотров. Он признался в том, что сделал это по причине того, что стеснялся своего тела.

Он опубликовал видео, в начале которого показано, как он выглядел в то время, когда весил около 140 килограммов. У него были толстые щеки и живот, а сам парень признался в том, что девушки постоянно отвергали и обзывали его. Во второй части видео он показал свой нынешний внешний вид и сменившийся стиль: блогер стал худым и накаченным, у него появились острые скулы, также он сделал себе пирсинг на лице.

Изменившийся до неузнаваемости молодой человек постоянно публикует видео с результатами своих тренировок в зале, которые помогли ему сбросить вес и набрать мышечную массу. Сам он благодарит за свою трансформацию «дисциплину и последовательность».

Ранее журналистка и модель разоблачила секрет стройных тел блогерш на фотографиях в социальных сетях на себе. Данаи Мерсер (Danae Mercer) опубликовала видео, в котором показала выгодные для фигуры позы, которые используют знаменитости, блогеры для своих публикаций. Так, чтобы создать иллюзию подтянутой груди и плоского живота, необходимо поднять руки над головой, выгнуть спину и втянуть живот.