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Блогерша показала выгодную для фигуры позу на фото и разоблачила коллег

Журналистка разоблачила секрет стройных тел блогеров на фотографиях

Кадр: @danaemercer

Журналистка и модель разоблачила секрет стройных тел блогерш на фотографиях в социальных сетях на себе. На ролик, появившийся на ее странице в Instagram, обратили внимание в Daily Mail.

Данаи Мерсер (Danae Mercer) опубликовала видео, в котором показала выгодные для фигуры позы, которые используют знаменитости, блогеры для своих публикаций. Так, чтобы создать иллюзию подтянутой груди и плоского живота, необходимо поднять руки над головой, выгнуть спину и втянуть живот. «Лучше задержать дыхание», — пояснила она.

Кроме того, по словам блогерши, девушки подпирают грудь рукой, чтобы она казалась больше. «Лайфхак от меня — перекрестите лямки бюстгальтера или бикини на спине, чтобы он подтянул ваш бюст», — заключила она в видео.

В марте Данаи Мерсер разместила ролик, на котором она позировала в красном нижнем белье, создавая иллюзию худобы на твоем теле. С помощью ретуши ей удалось визуально сузить талию, удлинить ноги и увеличить грудь. В конце видео она продемонстрировала, как ее тело выглядело до и после редактирования в специальном приложении.

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Майя Пономаренко
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