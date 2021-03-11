Модель раскрыла секрет стройности девушек на видео в соцсетях

Американская журналистка и фитнес-модель раскрыла секрет стройности девушек в социальных сетях. На публикацию, которая появилась на ее странице в Instagram, обратили внимание в Daily Mail.

Блогерша Данаи Мерсер (Danae Mercer) разместила ролик, на котором попозировала в красном нижнем белье, создавая иллюзию худобы на твоем теле. С помощью ретуши манекенщице удалось визуально сделать талию стройнее, увеличить длину ног и размер груди. Кроме того, она изменила форму носа и убрала темные круги под глазами.

В конце видео Мерсер продемонстрировала подписчикам, как ее тело выглядело до и после редактирования в специальном приложении. Подписчиков удивила ее публикация, о чем они написали в комментариях. «Меня пугает твой пост», «Как же это страшно!», «Технологии становятся умнее и страшнее с каждым днем», «До чего дошел прогресс, я в шоке», — писали фанаты.

Героиня материала, в свою очередь, призвала поклонников не равняться на блогеров, которые публикуют фотографии стройных фигур без каких-либо изъянов. «Помните, что вы уникальные, красивые и сильные. Интернет — это не зеркало, не сравнивайте себя с фейковыми картинками в сети», — подчеркнула Мерсер.

В сентябре 2020 года Данаи Мерсер разместила видео без ретуши и восхитила пользователей. Сначала она попозировала боком к камере, демонстрируя подтянутое тело и рельефный пресс. Затем манекенщица расслабила мышцы живота, чтобы показать фанатам, как она выглядит в реальной жизни.